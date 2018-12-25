Общество

Операция «Новый год» добралась до Острова

25 декабря сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» проведен рейд в Острове.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проинструктировано под роспись 28 человек и распространено 30 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования домов.

В рамках проведенных мероприятий до населения доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Псковской области и Островского района, а также разъяснены правила безопасности при использовании пиротехнических изделий.