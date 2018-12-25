Общество

Жителя Острова обвиняют в краже виски, кофе, рюкзака и автомобиля

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя города Острова по уголовному делу о двух кражах, одна из которых совершена с причинением значительного ущерба.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый, находясь находясь в торговом зале магазина, похитил две бутылки виски «Ballantines», две упаковки кофе и рюкзак. Затем он направился в примерочную, где уложил похищенные виски и кофе в похищенный рюкзак, после чего скрылся. В общей сложности магазину был причинен ущерб в размере 4182 рублей.

Через пару дней он же, находясь в Порхове, увидел во дворе многоквартирного дома автомобиль ВАЗ-21120, подошел к нему, открыл дверь, сел за руль, обратив внимание, что ключ находится в замке зажигания. После обвиняемый завел машину и поехал в Псков. Потерпевшему действиями обвиняемого причинен ущерб в размере 54064 рубля.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 158 УК РФ (максимальное наказание до 2 лет лишения свободы) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (максимальное наказание до 5 лет лишения свободы).