Общество

Путин узаконил право предпенсионеров на обязательную долю в наследстве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении людям предпенсионного возраста права на обязательную долю в наследстве, передает «Интерфакс».

Закон, принятый Госдумой 13 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, размещен на официальном портале правовой информации. Документ, вносящий изменение в Гражданский кодекс РФ, предусматривает сохранение возраста, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин - на уровне 55 лет, для мужчин - на уровне 60 лет.

«Учитывая, что общеустановленный пенсионный возраст будет повышен, соответственно повысится и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с наследодателем не менее года до его смерти», - заявил ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснял, что в настоящее время в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону - так называемая «обязательная доля».

«Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам предпенсионного возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав», - сказал Крашенинников.