Общество

Александр Козловский: 23 февраля – это праздник для всех настоящих патриотов

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества, который отмечается сегодня, 23 февраля.

«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник является одним из самых значимых для разных поколений жителей нашей страны. Россияне бережно хранят память о героических подвигах своих предков, - говорится в тексте поздравления. - В День защитника Отечества каждый из нас с особым чувством вспоминает всех павших за свободу и независимость родной земли, выражает безмерную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и труда, участникам боевых действий, рядовым и офицерам запаса».

По словам депутата, защищать свою Родину, добросовестно служить ей – почетная обязанность каждого гражданина. «Со словами признательности я обращаюсь к тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг, стоит на страже рубежей России и укрепляет обороноспособность страны. 23 февраля – это праздник для всех настоящих патриотов, кто доблестной службой или добросовестным трудом вносит личный вклад в развитие и процветание Отчизны», - подчеркнул парламентарий.

Александр Козловский пожелал жителям псковского региона крепкого здоровья и силы духа, успехов в профессиональной деятельности и счастья. «Добра и благополучия вам и вашим близким! Мира и процветания нашему Отечеству», - заключил депутат.