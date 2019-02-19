Общество

Жителям Усвятского района напомнили правила пожарной безопасности

В целях профилактики пожаров и гибели людей, 22 февраля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в деревне Узкое Усвятского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход 17 домовладений, проинструктировано под роспись 28 человек, распространено 35 листовок на противопожарную тематику, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

Гражданам разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрооборудованию, а также меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Населению разъяснили положительные стороны наличия в жилье приборов раннего обнаружения признаков пожара и огнетушителей, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия при обнаружении пожара.