Общество

Более 50 великолукских школьников приняты в ряды «Юнармии»

В День защитника Отечества в Краеведческом музее Великих Лук состоялся ритуал принятия в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии» учащихся школ.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед лицом своих товарищей торжественную клятву принес 51 учащийся.

Для них это день стал начальной школой будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе, на благо великой России.

После принятия клятвы в торжественной обстановке вручались значки «Юнармейца» и кодексы участника Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».