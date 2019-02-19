Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, его поздравления были переданы из уст начальника управления специальных программ администрации Псковской области Игоря Виноградского на параде войск Псковского гарнизона в Крестах, который состоялся сегодня, 23 февраля.

«Минувший век коренным образом изменил нашу страну, подверг серьезным испытаниям наш народ и государство. В непростые прошедшие десятилетия жители Псковской области внесли особенно примечательный вклад в Защиту Отечества. Наши герои вписали свои имена в российскую историю во время борьбы с интервентами, в период Великой Отечественной войны, в боях со многими противниками, угрожавшими нашей стране в XX и XXI веке. Без сомнений, что эта славная летопись будет продолжена силами нового поколения военнослужащих, знаниями и опытом ветеранов, уверенной службой наших офицеров и солдат», - сказал Игорь Виноградский и пожелал всем счастья, здоровья и благополучия.

Напомним, после парада участники мероприятия возложили цветы к обелиску в честь первых побед Красной армии под Псковом и Нарвой в 1918 году.