Общество

Росгвардия сняла видеоролик про классический подарок на 23 февраля. ВИДЕО

Росгвардия сняла видеоролик к Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, герой клипа, популярный актер Александр Дуда, погрузился в суровые будни росгвардейцев, прошел полосу препятствий и принял участие в штурме здания, чтобы получить свой желанный подарок на 23 февраля.

В видео поднимается тема подарка мужчинам, который смог бы выразить всю глубину чувств и любви к защитникам Отечества. Главный герой - самовлюбленный молодой человек, уклонившийся от службы в армии, с иронией принял «классический» подарок к 23 февраля от своей девушки.

По ее хитрому замыслу, погрузившись в суровые будни сотрудников Росгвардии, главный герой изменил свое отношение к атмосфере праздника, оценив его значимость. Ему пришлось пройти полосу препятствий, пострелять из автомата и штурмовать здание, чтобы получить свой желанный подарок.

Но «классический» подарок - носки, оказались для него очень ценны.

Съемки проходили на одном из полигонов Росгвардии в сложных погодных условиях: ледяной ветер со снегом создавали для героев дополнительные испытания. Героями клипа, помимо профессионального актера Александра Дуда, стали спецназовцы Центра специального назначения «Витязь» и офицер пресс-службы Росгвардии майор полиции Екатерина Ермакова. Автор сценария Денис Левчук, авторы монтажа военнослужащие пресс-службы Анастасия Лотникова и Дмитрий Волков.

Видеоролик снят киностудией Росгвардии.