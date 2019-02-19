Общество

Ездить на рыбалку со свистком и фонариком советуют псковичам спасатели

ГУ МЧС России по Псковской области призывает любителей зимней рыбалки соблюдать правила безопасности на льду. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства в настоящее время выход на лед водоемов разрешен, но, как показала ледовая разведка, в устье реки Великой на выходе в Псковское озеро имеются многочисленные промоины и трещины, а также участки открытой воды.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада. Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток.

Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и теплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться.

Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наименее надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Несите рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае необходимости его можно было легко скинуть.

Соблюдение правил безопасного поведения на льду – одно из важнейших условий для того, чтобы отдых был в удовольствие и не принес беды.