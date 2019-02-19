«Греются пацанчики»: Псковские школьники осквернили Вечный огонь. ВИДЕО

Пользователи соцсетей обсуждают видео с подростками, осквернившими Вечный огонь в сквере Павших борцов города Пскова. Как передает РЕН ТВ, ролик появился в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте». На кадрах двое парней с бутылками лежат у мемориала, трансляцию ведут двое девушек.
«Греются пацанчики»,- говорят они и заливаются смехом.
В Сети сообщают, что видео опубликовала 15-летняя Наталья в Instagram, однако позже девушка удалила ролик.
В комментариях интернет-пользователи осудили школьников.