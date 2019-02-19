Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

По данным Росстата, в России в 2018 году на 1000 мужчин в среднем приходилось 1156 женщин. Об этом в субботу, 23 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на RT.

Отмечается, что всего на начало 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин. На 1000 мужчин до 34 лет приходилось примерно 960 женщин, число которых увеличивается с группы 35 - 39 лет. Наиболее сильная разница наблюдалась в возрастной группе 70 и более лет (2377 женщин на 1000 мужчин).

Сотрудники Росстата считают, что соотношение числа мужчин и женщин не сильно изменилось с начала века. Самая заметная разница была зафиксирована в 2010 году - 1,63 к 1. При этом в 2017 году соотношение полностью сравнялось (на 1000 мужчин приходилось 1000 женщин) для возрастной группы от 30 до 34 лет.