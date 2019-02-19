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Общество

В УФСИН России по Псковской области проходят праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества

23.02.2019 15:30|ПсковКомментариев: 2

В рамках празднования Дня защитника Отчества в УФСИН России по Псковской области проходят торжественные мероприятия, в числе которых концертные программы, вручение почетных знаков наиболее отличившимся сотрудникам, возложение цветов к мемориалам погибших солдат и проведение уроков мужества среди подрастающего поколения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в аппарате управления в этот день женская половина поздравляла мужчин, организовав концертную программу, с участием певицы Анны Роор, исполнившей несколько музыкальных композиций. В концерте также были задействованы дети сотрудников УФСИН. Так, Злата Реутова рассказала стихотворение «Мой папа служит во ФСИНе».

Кроме того в управлении была создана инсталляция с праздничной тематикой для фотографирования.

Помимо этого, специально к 23 февраля, коллегами телеканала «Первый Псковский» был подготовлен сюжет о сотруднике ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Виталие Цанде, который неоднократно принимал участие в боевых действиях и является кавалером «Орден Мужества» и обладателем символа мастерства и отваги – крапового берета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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