Общество

Требования пожарной безопасности при эксплуатации печи напомнили жителям Палкино

В целях профилактики пожаров и гибели людей на них сегодня, 23 февраля, государственным инспектором Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору осуществлен профилактический рейд в поселок Палкино.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проинструктировано под роспись 19 человек, распространено 50 листовок о действиях при возникновении пожара. До граждан доведены требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также при использовании и хранении бытовых газовых баллонов.

Населению указали на положительные стороны наличия в жилье приборов раннего обнаружения признаков пожара и огнетушителей, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия при обнаружении пожара.