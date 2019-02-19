Общество

Сотрудники ИК-4 приняли участие в торжественном митинге в Середке

В селе Середка Псковского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию годовщины освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков, в котором участвовали сотрудники исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области. На митинге присутствовали: глава администрации Псковского района Наталья Федорова, заместитель главы Псковского района Владимир Кузь, малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, жители села, учащиеся школы и учителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области, собравшиеся почтили минутой молчания память советских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и мирных жителей.

Традиционно в подобном мероприятии принимают участие и представители колонии. Возложив цветы к монументу, от имени администрации учреждения, выступил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.

«75 лет прошло с того дня, когда село Середка было освобождено от оккупации немецко-фашистских захватчиков. Сегодня день памяти о каждом из тех дней, когда враг хозяйничал на нашей земле, когда клокотала в грохоте и огне навязанная врагом война. В наших сердцах светла память о тех, кто не пришел с войны. Многократно пережитая в душе, осмысленная разумом поколений, она стала частью нашего сознания, неотрывной от чувства долга перед погибшими» - отметил Павел Михайлов.