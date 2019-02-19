Общество

Начальник отдела спецучета ИК-2 удостоен к занесению на Доску Почета Островского района

Начальник отдела специального учета ИК-2 Александр Рудаков удостоен к занесению на Доску Почета Островского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В Доме Офицеров города Острова прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию людей труда по итогам 2018 года. Открыл торжество глава Островского района Дмитрий Быстров, который кратко подвел итоги работы в 2018 году всех служб, предприятий и учреждений города и района.

На праздничное мероприятие были приглашены - врио начальника исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области Игорь Гудков и ряд сотрудников учреждения, которым были вручены почетные грамоты от администрации Островского района, за высокий профессионализм и добросовестное отношение к труду.

Кроме того, начальника отдела специального учета ИК-2 Александра Рудакова удостоили к занесению на Доску Почета Островского района.