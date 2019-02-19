Общество

Юрий Лоза предложил написать арию прямой кишки для передачи Елены Малышевой

Певец Юрий Лоза высказал критику в адрес передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» из-за песни и танца матки, пишут «Известия».

В интервью Starhit Лоза отметил, что, если песня матки считается нормальной, он может помочь и с написанием текста про прямую кишку. «Нормально, если у них такой формат передачи. Это естественное дело, они же ее хозяева. Что я могу здесь сказать? Думаю, что ария прямой кишки была бы не менее интересна. Я прямая кишка, я вполне широка. Я даже текст могу написать, если обратятся», - сказал музыкант.

При этом Лоза выступил за границы в подаче подобного контента, отметив, что все должно быть в меру и к месту.

«Ну, вы же понимаете, если это становится нормой, то мы дойдем до матки, до прямой кишки. Если начинает прогрессировать какое-либо явление, то оно в конце концов должно будет дойти до абсурда. У нас в нашей стране почему-то так. В женской консультации поставьте эту песню. Все хорошо в своем окружении, в конкретном месте», - добавил он.

21 февраля в эфире программы «Жить здорово!» показали выступление актрисы Светланы Галки в костюме матки. Актриса спела об устройстве женской половой системы и любви к детям. Пользователей Сети и многих деятелей культуры возмутило подобное выступление. Сама Малышева не увидела в танцах матки ничего плохого.