Общество

Михаил Ведерников с сыном возложил цветы к памятнику разведчикам, погибшим при исполнении воинского долга

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по случаю Дня защитника Отечества вместе с сыном возложил цветы к памятнику разведчикам, погибшим при исполнении воинского долга. Они почтили память павших защитников Родины минутой молчания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В церемонии также принял участие командир бригады Константин Бушуев.

Памятник «Воинам-разведчикам, павшим в бою» был открыт 27 октября 2000 года на территории части. На гранитных плитах высечены навечно фамилии 167 воинов-афганцев и 34 воина бригады, погибших в Чечне.

За годы существования псковского спецназа в боях погибли 217 военнослужащих: 167 - при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, 50 человек - на Северном Кавказе.