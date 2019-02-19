Общество

Глава Пскова провел традиционный прием в честь Дня защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества в Городском культурном центре состоялся прием главы города Пскова. В нем по традиции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие частей и соединений, дислоцированных в Пскове, руководители города и области, духовенство.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Иван Цецерский отметил, что сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто, проявляя мужество и героизм, защищает Родину. Он подчеркнул, что этот праздник является очень важным и значимым для Города воинской славы Пскова, поблагодарил военнослужащих за то, что они каждый день стоят на страже интересов нашей страны и вносят свой вклад в обеспечение спокойной и мирной жизни псковичей.

Особо глава Пскова отметил ветерана войны, Почетного гражданина города Пскова Дмитрия Ваулина, которому на данный момент 96 лет, вручил ему подарок и приветственный адрес.

В свою очередь, легендарный летчик, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Ваулин рассказал о невзгодах и тяготах военного времени и пожелал нынешнему поколению защитников Отечества быть истинными патриотами Родины, хранить лучшие ратные традиции дедов и отцов.

Также, по уже сложившейся традиции, Иван Цецерский поздравил с Днем рождения члена Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-лейтенанта Геннадия Подзноева, которому сегодня исполнился 71 год.

Цветы Иван Цецерский также вручил председателю Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Раисе Кузиной и председателю Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Ларисе Кравцовой. С низким поклоном за воспитание сына глава города вручил букет и выразил слова глубокой благодарности и поддержки Татьяне Самойловой, матери Героя России Сергея Самойлова, погибшего 20 лет назад при выполнении специальной операции.

Светлане Андреевой, участнику Афганской войны, была вручена медаль с 30-летием вывода войск из Афганистана.

Поздравления людям в погонах прозвучали также от командиров частей и соединений, дислоцируемых в Пскове, ветеранских общественных организаций, клуба генералов и представителей силовых структур.