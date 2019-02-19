Общество

Россияне положительно оценивают качество услуг Росреестра

По данным общероссийской публичной системы «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в 2018 году граждане в среднем стали более высоко оценивать качество услуг Росреестра. Работа ведомства в среднем оценена на 4,90 балла из пяти. В 2017 году средняя оценка составляла 4,85 балла.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области, уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуг Росреестра (сумма оценок «хорошо» и «отлично») превысил 98,3%. В 2017 году этот показатель составлял 97,4 %.

Наибольшее количество обращений касалось вопросов кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Как показывает статистика, граждане стали чаще оценивать услуги Росреестра. В прошлом году с помощью системы оценку получили порядка 40,8 млн оказанных ведомством государственных услуг, что на 52,4 % больше, чем годом ранее.

«Росреестр участвует в мониторинге качества государственных услуг с 2012 года. Получатели услуг оценивают скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры и уровень комфорта в помещениях. Оценки выставляются через портал «Ваш контроль» с помощью SMS-сообщений, а также на сайтах ведомств, портале госуслуг и в инфоматах в МФЦ»,- добавили в ведомстве.