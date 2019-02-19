Общество

Порховский район отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня, 24 февраля, жители Порховского района отмечают 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в полдень на площади Красной Армии начнется торжественное мероприятие «Память в сердце жива». Запланированы марш военнослужащих Псковского гарнизона, выступление официальных лиц и почетных гостей и литературно-музыкальная композиция и акция «Свеча памяти».

Праздник продолжит возложение венков и цветов к памятнику Солдату-освободителю, затем состоится закладка капсулы с посланием следующему поколению.

Порховичей ждут показательные выступления военнослужащих Псковского гарнизона, выставка стрелкового оружия, средств связи и наблюдения, а также интерактивная площадка с оружием 1940-х годов.