Общество

Псковские власти намерены запустить прямой поезд до Великих Лук

Администрация Псковской области намерена запустить прямой пассажирский поезд между Псковом и Великими Луками. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, пишет ТАСС.

Сейчас из Пскова до Великих Лук по железной дороге можно добраться на поезде № 664А «Псков - Москва», который ходит 2 раза в неделю, время в пути составляет почти 5,5 час.

Великие Луки - второй по численности населения город Псковской области, в котором проживает около 100 тыс. человек. Часть предприятий города входят в электротехнический промышленный кластер Псковской области. Кроме того, в Великих Луках работает первый в регионе промышленный технопарк «Электрополис», резиденты которого занимаются разработкой и производством электротехнической продукции, не имеющей аналогов в России.

«Обсудили [с руководством РЖД] возможность прямого железнодорожного пригородного сообщения Псков - Великие Луки. Это очень востребованное направление. Мы посчитали: порядка 20% тех средств, которые мы [выделяем] из регионального бюджета на внутрирегиональные железнодорожные перевозки, они ушли сейчас. Эти задачи решаются теми „Ласточками“, которые уже ездят и которая сегодня запущена. Поэтому высвободившиеся средства мы будем направлять на развитие внутреннего железнодорожного сообщения в регионе», - сказал Михаил Ведерников.

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Первая «Ласточка» из Пскова была запущена в начале августа 2018 года, электропоезд установил ежедневное скоростное прямое железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом. До этого между городами курсировал только один прямой пассажирский поезд с периодичностью 1 раз в неделю, время в пути занимало около 4 ч. 20 мин. Добраться до конечного пункта можно было также на ежедневных пригородных поездах с пересадкой в Луге. Сейчас «Ласточка» по маршруту Псков - Петербург курсирует дважды в день, время в пути составляет 3 ч. 30 мин.