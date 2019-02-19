Общество

Контрольно-счетной палате города Великие Луки исполняется 10 лет

24 февраля контрольно-счетной палате города Великие Луки исполняется 10 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, контрольно-счетная палата - это один из трех органов местного самоуправления, действующих в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Решение о создании контрольно-счетной палаты приняли депутаты Великолукской городской Думы четвертого созыва 29 января 2009 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом города. 24 февраля 2009 года контрольно-счетная палата города Великие Луки была зарегистрирована в качестве юридического лица. Эту дату и можно считать ее днем рождения.

Основной функцией контрольно-счетной палаты города Великие Луки является контроль над формированием, исполнением бюджета, кроме этого контролю подлежит процесс управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль над эффективностью расходования бюджетных средств и аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами контроля.

Ежегодно контрольно-счетная палата отчитывается перед депутатами Великолукской городской Думы о результатах своей деятельности. Указанный отчет размещается на официальном сайте муниципального образования, также на официальном сайте муниципального образования публикуются результаты каждой проверки.

В условиях имеющихся бюджетных ограничений эффективность использования бюджетных средств особенно важна для города, результаты работы Контрольно-счетной палаты города Великие Луки особенно востребованы, поскольку они нацелены на поиск вариантов наиболее эффективного использования денежных средств.