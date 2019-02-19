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Ушел из жизни бывший главный тренер ФК «Псков-747» Борис Журавлев

23 февраля на 72-м году ушел из жизни бывший главный тренер «Псков-747» Борис Журавлев. Об этом сообщается в группе футбольного клуба в соцсети ВКонтакте.

Футбольный клуб «Псков-747» выражает соболезнования родным и близким Бориса Журавлева.



Борис Иванович Журавлёв родился 25 июля 1946 года в Москве. Воспитанник московского «Динамо». Полузащитник и нападающий, Мастер спорта СССР. В высшей лиге чемпионата СССР провёл 47 матчей в составе луганской «Зари» и московского «Локомотива».



В 1983-1985 годах был тренером и начальником московского «Локомотива». В 1986 - тренер команды из ЙАР «Аль-Ахли» (Сана). В 1988-1990 годах тренировал команду «Зауралье» (Курган). В 1991, 2000 и 2002-2004 годах работал с владивостокским клубом «Луч» (с перерывами). В 1992 и 1997 годах был тренером и начальником команды «Волга» (Тверь) в 1-й и 2-й лигах. В 1995 году тренировал клуб 1-й российской лиги «Шинник» (Ярославль), а год спустя - ФК «Рубин» (Казань), выступавший тогда во 2-й лиге. В 1998 году был наставником ФК «Самотлор-XXI» (Нижневартовск) - клуб восточной зоны 2-го дивизиона. В 1999 году - тренер ФК «Спартак» (Щелково) - 2-го призёра турнира зоны «Запад» 2-го дивизиона. В 2001 был главным тренером сборной Лаоса. В 2002 году тренировал ФК «Тобол» (Костанай) - клуб высшей лиги Казахстана. В 2003-2004 годах - ФК «Акжайык» (высшая лига Казахстана). В 2004-2005 годах — главный тренер клуба 2-го российского дивизиона «Рязань-Агрокомплект».



С февраля 2008 года по конец года - главный тренер ФК «Псков-747».



В начале 2010 работал тренер-консультанатом клуба из Молдавии «Олимпия» (Бельцы). В мае 2010 года стало известно о назначении Журавлёва де-юре главным тренером «Динамо» Санкт-Петербург. Де-факто он становился советником и консультантом главного тренера Григория Михалюка.