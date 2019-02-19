Общество

ВЛГАФК вошла в список эффективных вузов России

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» в очередной раз успешно прошла мониторинг и вошла в список эффективных вузов России. 30 января министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования за 2018 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВЛГАФК, мониторинг эффективности образовательных организаций высшего образования включает в себя оценку ряда показателей, характеризующих образовательную, научно-исследовательскую, международную, финансово-экономическую деятельность, уровень развития инфраструктуры вуза, показатели трудоустройства выпускников и кадровый потенциал.

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» выполнила все без исключения целевые показатели. Результаты мониторингов предшествующих годов также подтверждали эффективность академии.

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 года, ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» доступны по ссылке http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1741.