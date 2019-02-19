Общество

Сговор чиновников с базой «Калацкое» был, подтвердила Кассационная инстанция Северо-Западного округа

20 февраля Кассационная инстанция Арбитражного суда Северо-Западного округа поддержала позицию Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области относительно незаконных действий, связанных с предоставлением ООО «База отдыха «Калацкое» в аренду земельного участка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, речь идет о сговоре территориального управления Росимущества, территориального управления Росреестра, государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды и ООО «База отдыха «Калацкое», выразившемся в передаче без торгов в апреле 2016 года лесного участка в аренду на 49 лет.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Кроме того, в Арбитражном суде Псковской области рассматривается иск прокуратуры Псковской области о признании сделки недействительной и освобождении территории от незаконно возведенных объектов строительства.

«Мы с 2014 года препятствуем незаконному предоставлению лесных участков в аренду по не конкурентной цене и без торгов. Дважды мы отменяли «фиктивные» аукционы, все судебные инстанции поддержали выводы УФАС. После этого должностные лица и хозяйствующий субъект решили реализовать «серую схему», этого допустить мы не могли», - рассказала руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец.

http://pln-pskov.ru/society/325354.html