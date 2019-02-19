Общество

Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков прибудет в Псковскую область в конце апреля

23 февраля поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейным оружием сирийских боевиков отправился с Казанского вокзала Москвы по городам России, пишет РИА Новости.

В Псков поезд должен прибыть 25 апреля, а в Великие Луки - 26 апреля.

АРМИЯ Поезд с военными трофеями из Сирии отправился в тур по России 23 февраля 2019, 15:34 4577 ПОЕЗДА СИРИЯ БОЕВИКИ ВЫСТАВКИ РОССИЯ Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Акция «Сирийский перелом», демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Минобороны России по решению президента Владимира Путина. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот». Его финиш приурочен ко Дню независимости Сирии. За время следования эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

«В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов», - сказал на церемонии проводов поезда заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он отметил, что на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов. В поезде будет работать магазин «Военторг», где можно будет приобрести товары с символикой

«Отмечу, что экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. На всех станциях пройдут масштабные мероприятия с участием руководства субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, ветеранов, военнослужащих и членов их семей, молодежи, в том числе юнармейцев. Также будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды вооруженных сил Российской Федерации», - добавил Картаполов.