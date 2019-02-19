Общество

Памятки о пожарной безопасности вручили жителям частного сектора Пушкинских Гор

24 февраля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них осуществлен профилактический рейд в частном секторе поселка Пушкинские Горы, в ходе которого население было проинформировано о том, как обезопасить свои жилые дома от огня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по итогам рейда жителям вручены памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, правильной эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В памятках также отражена информация об автономных дымовых извещателях, которые предназначены для своевременного обнаружения возгораний, и указаны номера телефонов вызова экстренных служб. Дополнительно до жителей доведена информация о пожарах на территории Пушкиногорского района и Псковской области.