Общество

Назван простой способ избавиться от депрессии

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Значительно снизить риск возникновения депрессии и даже побороть заболевание может помочь ежедневный бег трусцой в течение 15 минут. Как пишет «Российская газета», к такому выводу пришли американские исследователи из массачусетской больницы общего профиля.

Специалисты ссылаются на результаты масштабной работы с участием более 600 тысяч человек. Те из них, кто регулярно практиковали бег на улице (в любое время года), гораздо реже страдали от проблем с психикой. Как пояснил доктор Дэвид Агус, прежде чем "садиться" на лекарства человеку следует выйти из дома и «попробовать что-нибудь сделать».

«Лучше всего бегать. Не быстро, потеть и задыхаться не надо. Важно само движение», - отметил исследователь.

Ранее ученые из Медицинского центра Университета Раша (Чикаго) выяснили, что люди, в рацион которых входят овощи, фрукты и злаки, менее склонны к появлению депрессии. При этом хуже всего в итоге влияет на настроение западная диета с обильным количеством жирной пищи и сахара.