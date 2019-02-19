Общество

IV Сретенский молодежный бал прошел в Пскове

24 февраля IV Сретенский молодежный бал прошел в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, мероприятие приурочено к православному празднику Сретенья Господня и Дню православной молодежи. В этом году хозяином и хозяйкой бала стали депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов и директор ООО «СДЛ-Консалт» Елена Матвеева.

До начала мероприятия хозяева бала поделились своими впечатлениями от подготовки и ожиданиями от бала. Сергей Колосов отметил, что с большим удовольствием принял приглашение стать участником, так как ранее занимался бальными танцами. Он пожелал гостям бала новых эмоций, знакомств и впечатлений. Хозяйка бала Елена Матвеева отметила, что надеется, что такого рода мероприятия будут пользоваться неизменной популярностью у молодежи и отметила, что для нее опыт, полученный в ходе репетиций во время подготовки бала, стал незабываемым.

Местом проведения IV Сретенского молодежного бала в Пскове стал центр «Простория».Организаторами бала традиционно выступают Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской митрополии. В этом году Сретенский бал прошел при участии Псковского симфонического оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя Николая Хондзинского.

Участниками бала стали студенты и выпускники псковских высших учебных заведений, активисты молодёжных движений и организаций города Пскова. В качестве гостей все они смогли пригласить на бал своих друзей и родственников.

Единственным ограничением, которое было заявлено для всех участников, стал дресс-код: для девушек - бальные или вечерние платья длинной по щиколотки, для молодых людей - фрак, вечерний костюм или парадно-выходная форма военных.

Отметим, что до бала все участники, начиная с января 2019 года, репетировали танцы и готовили общую программу мероприятия. За это время они успели стать сплочённой командой и успешно освоить обязательную танцевальную программу для бала.

Программа бала состояла из трех отделений, в ходе которых участники станцевали целый калейдоскоп танцев: вальс, падеграс, кадриль, танго, полька, румба, падепатинер, русский лирический танец, падеспань, блюз, экосез. Отличительной особенностью бала стало то, что в ходе некоторых танцев шла хаотичная смена партнеров, таким образом, все участники бала хотя бы раз, но потанцевали друг с другом.

Организаторы поблагодарили всех участников и партнеров бала и выразили надежду на то, что в следующем году уже юбилейный, V Сретенский молодёжный бал, соберет ещё больше участников.