Общество

Пенсии для россиян рассчитали в столбик

Президент России Владимир Путин рассчитывал пенсии отдельных категорий населения «в столбик». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Для президента чрезвычайно важно понять самые мелкие детали. Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю», — сказала она.

20 февраля Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексацию пенсий российским пенсионерам надо проводить сверх уровня прожиточного минимума. По словам президента, люди практически не почувствовали эффекта от индексации пенсий в 2018 году, поскольку как только доход пенсионера превысил прожиточный минимум, ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее.

22 февраля Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на два процента. Отмечается, что прожиточный уровень пенсионеров в 2018 году вырос на два процента и составил 8 483 рубля, и ведомство заявило о необходимости соответственно повысить выплаты.

В октябре 2017 года 72-летний пенсионер из поселка Ясная Оловяннинского района Забайкальского края отправил Путину письмо, в котором попросил главу государства купить ему гроб, так как «в этой стране жить невозможно». На это мужчина решился после того, как судебные приставы сняли с его карты всю пенсию - 8516 рублей, и он остался без возможности купить даже хлеб. После скандала судебные приставы решили вернуть ему половину пенсии и снять арест с его счета.