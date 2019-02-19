Общество

Онлайн-голосование за общественные пространства для благоустройства стартует в Пскове и Великих Луках

Интернет-голосование за общественные пространства Пскова, которым прежде других требуется обновление в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда», пройдет с 25 по 28 февраля. Сделать свой выбор может любой житель города в возрасте от 14 лет. Голосование организовано на сайте муниципалитета.

В перечень предложенных для благоустройства общественных пространств вошли: территории рядом с детским садом №37 «Кораблик» и школой №24, парк вдоль Сиреневого бульвара, скверы на улицах Труда, 14, Технической,14 и Первомайской, территория между домами № 77 и №81 по Рижскому проспекту.

Примерно в те же сроки, 26-28 февраля, общественные пространства, нуждающиеся в преображении в первую очередь, назовут жители Великих Лук. Дистанционное голосование будет запущено на официальном сайте города. Вниманию великолучан будут представлены проекты строительства тротуара по улице Шевченко, благоустройства сквера на площади Юбилейной и спуска к острову Дятлинка.

Третьим городом, где объекты для благоустройства определяются посредством рейтингового голосования, стал Остров. В список были включены: Детский парк, Парк Победы (завершение реконструкции) и пешеходная зона улицы Шумейко. В итоге последняя и была отобрана островичами для обновления по проекту «Единой России».

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.