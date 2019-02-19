Общество

За два месяца псковичи собрали в «Добрую авоську» около 50 тысяч рублей

Акция «Добрая авоська», организованная ПРОО «Поколение» и ТС «Пчелка» (ГМ «Империал»), продолжается. По данным организаторов, на данный момент неравнодушные покупатели уже передали 158 «добрых авосек» на общую сумму 47 400 рублей.

Это около 400 кг гуманитарной помощи, в которой содержатся продукты питания, хозтовары и товары приюта для животных.

Организаторы приготовили наборы, которые адресованы для малоимущих семей, больных и одиноких людей, лиц без определенного места жительства, приюта бездомных животных и разместили их рядом с отделом выпечки и хлебобулочных изделий Торговой сети «Пчелка». Благотворителям-покупателям остается взять и оплатить этот пакет на кассе и оставить в специальной корзине с символикой акции в закассовой зоне.

Стоимость пакета фиксированная - 300 рублей, в нее также заложена скидка от партнеров акции - торговой сети «Пчелка».

Акция проводится в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков».

Акция продолжается и новые нуждающиеся ждут вашу помощь!