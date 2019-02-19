Общество

ПАО «МРСК Северо-Запада» создаст виртуальный кабинет по охране труда

Сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» смогут готовиться к работам в электроустановках, проходить ситуационные тренинги на 3D-тренажерах и получать оценку своих знании по охране труда в виртуальном кабинете. Первыми пройти обучение в новом формате смогут энергетики филиала «Вологдаэнерго». Общая стоимость проекта 6,7 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Обучение за компьютером включает более 1000 вопросов по 42 темам: организация и производство работ, помощь пострадавшим и доврачебная помощь, работы на высоте и в действующих электроустановках, а также 3D экскурсии по подстанциям и другим энергообъектам.

Презентация виртуального кабинета охраны труда прошла 21 февраля в Пскове на заседании научно-технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» под руководством первого заместителя генерального директора - главного инженера Дениса Ягодки. В состав НТС входят заместители главного инженера компании, руководители технических блоков, а также главные инженеры семи филиалов – «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго».

Руководители техблоков обсудили внедрение в компании единой геоинформационной системы (ЕГИС) и автоматизированной системы управления производственными активами (АСУПА), которая является одним из приоритетов стратегии развития электросетевого комплекса РФ.

Создание унифицированного хранилища данных о топологических, технических характеристиках и дефектах оборудования позволит повысить эффективность управления производственной деятельностью и последовательно перейти от системы планово-предупредительного воздействия на электросетевые активы к риск-ориентированному управлению ими.

Денис Ягодка отметил, что уже сегодня можно подвести предварительные итоги уходящей зимы, которая традиционно является у энергетиков самым ответственным временем года и поставить задачи по повышению надежности работы электросетевого комплекса на перспективу: «2019 год в ПАО «Россети» объявлен Годом эксплуатации. А от своевременного выполнения всего комплекса эксплуатационных работ в первую очередь зависит повышение надежности электроснабжения потребителей на всей территории нашей ответственности».

Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю Елена Шурыгина рассказала о старте проекта «Осознанная безопасность», который предполагает ряд новых подходов для повышения культуры производства. В планах – обучение и развитие персонала, повышение транспортной безопасности. Особое внимание будет уделяться умению сотрудников оценивать риски при подготовке к работе и расследованию происшествий, переходу оперативного и ремонтного персонала на систему методологии «5S»: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование.