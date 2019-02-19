Общество

«Роббо» бесплатно подготовит преподавателей робототехники для кружков

Компания «Роббо» запустила первые массовые бесплатные онлайн-курсы по обучению преподавателей робототехники для Кружкового движения НТИ. За первую неделю заявки на участие подали более 2300 педагогов из разных регионов страны. Набор слушателей продолжается до 18 марта.

На курс «Становимся преподавателями робототехники» приглашаются учителя начальных классов, технологии, информатики и физики, педагоги дополнительного образования технической направленности и все, кто готов попробовать себя в роли преподавателя робототехнического кружка. Программа разработана компанией «Роббо» при поддержке комитета по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга и размещена на сайте ГлобалЛаб.

Начать онлайн-обучение можно сразу после записи на курс. За три месяца слушатели научатся проводить занятия с детьми по программированию, схемотехнике, 3D-моделированию и прототипированию, познакомятся с работой робототехнического кружка изнутри. Узнать подробнее о программе повышения квалификации и записаться на обучение можно на странице курса.

«Мы развиваем сеть робототехнических кружков “Роббо Клуб” по всей России и за рубежом. Нашим главным достоянием являются педагоги, ведь именно от них зависит интерес ребенка к робототехнике, - отметил лидер компании «Роббо» Павел Фролов. - Мы приглашаем пройти курс всех, кто готов попробовать себя в преподавании робототехники в рамках Кружкового движения НТИ и войти в кадровый резерв “Роббо”».