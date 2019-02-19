Общество

В Пскове прошел открытый фестиваль по брейкингу

24 февраля состоялся открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher», организованный хип-хоп центром «Хоть отбавляй». Соревнования стали отбором на международную «битву стилей» в городе Владимир.

Соревнования проходили по нескольким номинациям: дети 1х1 до 6 лет, мальчики 1х1 - 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, девочки 1х1 - 10-13 лет и «breaking» 3х3 - до 18 лет.

Победителем в номинации Breaking дети до 6 лет стал Филипп Никитин, 1 место в номинации Breaking девочки 10-13 лет заняла Мария Костина, в номинации Breaking мальчики 10-13 лет победу одержал Никита Костин, «золото» в номинации Breaking юноши 14-17 лет досталось Родиону Лионскому, победителем среди мальчиков 7-9 лет стал Арсений Михайлов, а 1 место в номинации Breaking 3х3 командный баттл до 18 лет заняла команда «Uragan crew», в состав которой входят Мария Костина, Никита Костин и Максим Степанов.

Фото Федора Голубенко.