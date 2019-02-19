Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят состояние дорог в Пскове, их уборку и обслуживание, проблемы стартовавшей с 1 января реформы в сфере обращения с ТКО, а также тему объединения Псковского и Изборского музеев с приданием объединенному музею федерального статуса.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена