Общество

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов в военные вузы

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



Отбор проходит в следующие вузы: Саратовский военный институт ордена Жукова, Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.



Дополнительная информация по телефону: (8112) 73-43-12, 73-43-13.

