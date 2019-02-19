Общество

10 жителей города Пскова и района обратились за подтверждением статуса «предпенсионера»

В соответствии с федеральным законодательством лицом предпенсионного возраста считается гражданин, которому осталось 5 и менее лет до наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, включая тех, кому страховая пенсия назначается досрочно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПФР по Псковской области.

В 2019 году предпенсионерами являются женщины 1964-1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов рождения.

Законодательство предоставляет этим гражданам ряд различных льгот и мер социальной поддержки, например, льготы по уплате имущественного и земельного налогов, ежегодная диспансеризация, гарантии трудовой занятости.

Для реализации всех этих льгот гражданину необходимо получить справку, подтверждающую статус «предпенсионера». Это можно сделать через личное обращение в клиентскую службу ПФР, а также через центр занятости населения и личный кабинет гражданина на сайте ПФР. С начала года в клиентскую службу обратилось 10 жителей города Пскова и Псковского района за подтверждением статуса «предпенсионера».

Отметим, что псковичи-предпенсионеры регулярно обращаются в органы ПФР за консультациями, чаще всего по вопросам, касающимся реализации льгот предпенсионеров.

Добавим, что с 1 января 2019 года все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), могут получать актуальную информацию о предпеснионерах для предоставления мер социальной поддержки из кабинета потребителя ЕГИССО.