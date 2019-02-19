Общество

Росгидромет оценил ущерб от природных катаклизмов в России в 90 млрд рублей в год

Российская экономика теряет до 90 миллиардов рублей ежегодно из-за паводков, шквалистого ветра и других опасных природных явлений, при этом благодаря работе метеорологов ущерб удается сократить на 40 млрд, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

«Выгоду от своей деятельности в год мы оцениваем около 40 миллиардов как минимум. Это что означает? Это от тех прогнозов, которые мы дали, и органы власти, и федеральные, и региональные, произведя некоторые действия, снизили ущерб на 40 миллиардо», - сказал Яковенко в программе «Поздняков» на НТВ, интервью размещено на официальном сайте телеканала.

«Можно сказать, что в принципе ущерб в России под 80-90 млрд в год как минимум», - добавил руководитель ведомства.

Вместе с тем он пояснил, что методики оценки ущерба еще требуется уточнить.

В пример он привел попавший в СМИ оползень на реке Бурея на Дальнем Востоке: русло реки в результате схода породы в конце прошлого года было перекрыто, в результате чего возникла угроза затопления окрестных населенных пунктов и угроза стабильной работы Бурейской ГЭС, которая, в том числе, обеспечивает энергией космодром «Восточный». Проблемы могли возникнуть и при строительстве Нижне-Бурейской ГЭС и проектировании Нижне-Ниманской ГЭС. Благодаря расчетам гидрологов Росгидромета и работе по расчистке русла специалистов Минобороны ЧС удалось предотвратить.

«ЧС не случилось. Но если бы случилось, то как оценить стоимость трех ГЭС, потом отключение космодрома "Восточный" от электроэнергии, отключения электроэнергии в Хабаровском крае, Амурской области, - ущерб бы был уже, наверное, под двести миллиардов? Только от одного явления», - сказал Яковенко.