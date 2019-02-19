Общество

Детей Псковской области приглашают принять участие в третьем фестивале «Письмо солдату»

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова приглашает детей принять участие в третьем фестивале «Письмо солдату», который проходит совместно с всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Цель фестиваля - вспомнить страницы нашей истории, сохранить память о солдатах минувших войн и поддержать молодых ребят, которые сегодня вдали от родного дома несут нелегкую службу по защите Отчизны. Все письма будут переданы в воинские части и гарнизоны, каждое «письмо солдату» обязательно найдет своего адресата.

Автором данной идеи является уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. В прошлом году участие в акции «Письмо солдату» приняло более восьми тысяч детей из разных регионов России. Самому младшему участнику, приславшему рисунок, было всего 6 лет.

«Важнейшей задачей для каждого нового поколения является сохранение памяти о прошлых заслугах предков и приумножение традиций. Это возможно реализовать изучая историю своей семьи через историю своей страны. К сожалению, с годами, у наших детей исчезает возможность непосредственного общения с участниками событий времён Великой Отечественной войны, которых становится всё меньше. Многие дети расспрашивают родителей, интересуются судьбой своих прадедов, находят их фотографии, перечитывают письма. Кто-то с удовольствием участвует в работе патриотических и поисковых клубов, слушает истории наших современников о „горячих точках“. Сегодня у наших детей появилась возможность написать письмо в действующие воинские части, конкретным солдатам. Таким образом, налаживается настоящий диалог, дети понимают, что подвиг ради них, ради Родины продолжает совершаться здесь и сейчас в настоящее время», - рассказала Наталия Соколова.

В рамках программы с 23 февраля по 1 апреля принимаются работы детей в форме эссе, стихотворений и рисунков. Эти материалы будут опубликованы на сайте фестиваля.

Одним из основных нововведений третьего сезона станет приём работ в видеоформате, самые креативные будут опубликованы в официальном YouTube канале Института Уполномоченных по правам ребёнка в РФ.

Информация об акции содержится на сайте уполномоченного при президенте РФ http://www.deti.gov.ru.