Общество

Трое псковских пожарных получили награды за тушение пожара на улице Западной

За умелые, решительные действия и высокое профессиональное мастерство, способствующее предотвращению пожара, спасению людей и имущества от огня, трое пожарных, участвовавших в тушении пожара на улице Западной в Пскове 10 августа 2018 года, получили ведомственные награды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

10 августа 2018 года в 16.25 поступило сообщение о задымлении на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: город Псков, улица Западная, дом 2а. На место вызова незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, 2 и 8 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области».

Старший лейтенант внутренней службы Вадим Кирюхов в составе караула выехал к месту пожара, где по прибытии обнаружил просящую о помощи женщину в окне пятого этажа. Осуществив спасение первого человека, Вадим Кирюхов вместе с пожарным Юрием Павловским сформировал звено газодымозащитной службы и со стволом первой помощи организовал разведку пятого этажа с целью поиска пострадавших. Под защитой пожарного ствола, в условиях ограниченной видимости, был обнаружен человек, лежавший на площадке. Под воздействием высокой температуры и открытого огня, закрывая человека своим обмундированием Вадим Кирюхов и Юрий Павловский приступили к его спасению.

При реагировании на опасную ситуацию большое значение имеет мастерство каждого специалиста и слаженность действий всего личного состава. Так, сержанту внутренней службы Андрею Зубене была поставлена задача: «По АЛ-30 от АЦ-40 подать ствол «Б» через лоджию горящей квартиры на пятом этаже с обратной стороны дома». К моменту подачи ствола огонь уже вышел на лоджию, на которой располагались три бытовых газовых баллона. В условиях особой опасности сержантом внутренней службы Андреем Зубеней было осуществлено охлаждение газовых баллонов, их эвакуация и дальнейшая подача ствола на тушение квартиры. Также Андрей Зубеня по автолестнице произвел спасение женщины со второй лоджии пятого этажа.

Пожарные, которые действовали в условиях, сопряженных с риском для жизни, несомненно, проявили отвагу и самоотверженность при спасении людей от огня. За это Вадим Кирюхов и Юрий Павловский были награждены медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС», а Андрей Зубеня нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный». Награждение состоялось на торжественном построении личного состава Главного управления МЧС России по Псковской области в честь Дня защитника Отечества.