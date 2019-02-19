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Общество

Мужчина просит взыскать с «Аэрофлота» 30 тыс. рублей за закончившийся на борту коньяк

25.02.2019 14:47|ПсковКомментариев: 3

Клиент авиакомпании пожаловался, что ему предоставили лишь одну порцию напитка, несмотря на его наличие в винной карте. Мужчина подал иск к авиакомпании «Аэрофлот» о компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей за отказ налить ему коньяк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В иске мужчина просит взыскать с ПАО "Аэрофлот" в качестве компенсации морального вреда 30 тысяч рублей в связи с нарушением права потребителя на получение информации о товарах (услугах)», - сказал представитель суда.

В иске говорится, что 26 ноября прошлого года истец летел рейсом Москва - Дубай в бизнес-классе и отмечал свой день рождения. Он попросил принести ему коньяк, который, согласно винной карте, предлагается на борту самолета. После одной рюмки стюардесса сказала, что коньяк закончился.

Истец, руководствуясь статьями 8, 10, 15 «Закона о защите прав потребителей», подал жалобу в авиакомпанию в связи данным инцидентом. В иске говорится, что «Аэрофлот» в ответе на жалобу указал, что компания устанавливает нормы выдачи напитков, исходя из среднестатистических данных, накопленных за многолетнюю практику.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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