Общество

Вице-губернатор отметил существенный вклад следственного управления в сохранение экономической стабильности

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков принял участие в заседании коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, на котором подвели итоги работы ведомства за 2018 год и наметили планы на первое полугодие 2019 года.

Как сообщили в пресс-центре администрации Псковской области, в заседании, которое прошло под председательством руководителя регионального Управления Петра Крупени, также приняли участие главный федеральный инспектор в Псковской области Андрей Калинин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, прокурор Псковской области Сергей Белов. Кроме того, на коллегии присутствовали представители руководства УВД по Псковской области, других силовых ведомств региона.

Открывая мероприятие, Петр Крупеня привел статистические данные о состоянии преступности в регионе, в том числе о преступлениях, подведомственных органам Следственного комитета Российской Федерации. В своем докладе он отметил, что в регионе наблюдается относительно стабильная криминогенная ситуация. Всего в 2018 году в подразделениях следственного управления Псковской области зарегистрировано более 3,9 тысяч преступлений, что всего на 6,4% больше чем за 2017 год.

Петр Крупеня подчеркнул, что основной задачей сотрудников Управления является качественное, объективное и полное расследование преступлений, которые поступают на рассмотрение следователям, улучшение показателей раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Особое внимание руководитель следственного управления региона уделил вопросу соблюдения сроков расследования преступлений. Он отметил, что в ведомстве разработан план мероприятий, направленных на повышение оперативности расследования.

Одним из приоритетных направлений работы сотрудников следственного управления, сообщил Петр Крупеня, остается борьба с коррупцией. В 2018 году из общего количества зарегистрированных преступлений 337 — примерно каждое десятое — были экономической направленности.

В свою очередь вице-губернатор Николай Цветков подчеркнул, что Администрация региона работу Следственного управления в 2018 году в этом направлении оценивает положительно. «У нас не самый богатый регион, и последствия таких преступлений ощущаются особенно сильно: в качестве дорог, оснащении социальных учреждений, развитии жилищно-коммунальной сферы. Очевидно, что вклад Следственного управления в сохранение экономической стабильности Псковской области имеет ключевое значение для региона», — подчеркнул замгубернатора. Он также добавил, что борьба с проявлениями коррупции, это как раз тот случай, когда консолидированные усилия всех органов государственной власти особенно необходимы.

В заключение своего выступления Николай Цветков от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона поблагодарил сотрудников следственного управления за добросовестную службу и конструктивное взаимодействие.