Общество

В Псковской области заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидпорога на 26%

В Псковской области с 18 по 24 февраля зарегистрировано 6620 случаев заболеваний ОРВИ, в городе Пскове - 2887. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, заболеваемость по Псковской области ОРВИ повысилась относительно предыдущей недели на 30,3%, что ниже недельного эпидемического порога на 26%. В городе Пскове заболеваемость ОРВИ повысилась относительно предыдущей недели на 27,3%, что ниже недельного эпидемического порога на 36,6%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировано 80 случаев острыми кишечными инфекциями, в т.ч. в городе Пскове зарегистрирован 32 случая ОКИ.