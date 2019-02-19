Общество

Гражданин Эстонии пытался провезти через границу три ценные книги

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза в Россию трех книг, возможно представляющих культурную ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Печорском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора». На въездное направление в зону пограничного контроля прибыл легковой автомобиль марки «Вольво» под управлением жителя Эстонии 1975 года рождения.

На стандартный уточняющий вопрос специалистов о возможном наличии в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу, мужчина уверенно ответил отрицательно.

Однако, в ходе дальнейшего осмотра багажного отделения его автомобиля, в нише для запасного колеса специалисты обнаружили три книги. Выявленные экземпляры изданы в 1913, 1927 и 1938 годах на немецком и эстонском языках и, возможно, представляют культурно-историческую ценность.

Находка передана установленным порядком сотрудникам компетентных органов для проведения соответствующей экспертизы на предмет представления исторической или культурной ценности, а также принятия по ее результатам соответствующего процессуального решения.