Общество

Фонд «Земляки» оказал помощь погорельцам из Гдовского, Великолукского и Новосокольнического районов

В январе из благотворительного фонда «Земляки» были выделены средства на помощь погорельцам сразу из нескольких районов Псковской области - Великолукского, Гдовского и Новосокольнического. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

В прошлом году в Плесновской волости Гдовского района сгорел жилой дом. В одночасье его хозяин с малолетним ребенком-инвалидом остался на улице. Как рассказала координатор фонда «Земляки» в Гдовском районе Любовь Авдейчик, администрация района предоставила мужчине и его ребенку жилье в поселке Смуравьево Гдовского района. Однако дому требовался ремонт.

Мужчина обратился за помощью в фонд «Земляки». Общественный совет поддержал заявление жителя, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, и ему была оказана материальная помощь на покупку строительных материалов.

Также руку помощи протянули еще двум жителям Новосокольнического района. В первом случае у человека сгорел дом в деревне Сушино. Вторая заявительница столкнулась со сложными жизненными обстоятельствами - похоронила дочь и осталась одна воспитывать малолетнего внука. Совет фонда «Земляки» в Новосокольническом районе принял решение оказать помощь обоим заявителям.

По словам координатора фонда «Земляки» в Новосокольническом районе Валентины Стреленко, в настоящее время на рассмотрении находятся еще два обращения с просьбой оказать помощь. В каждом случае люди столкнулись с одним и тем же горем - они остались без крова над головой, сгорели их дома.

В похожей ситуации оказались и жители деревни Борок Пореченской волости Великолукского района. У семьи Латышевых 8 января сгорел дом. Сотрудники фонда установили модульное здание для зимнего проживания на участке погорельцев.

Напомним, что фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского, куда каждый месяц парламентарий перечисляет свою думскую зарплату.

Представительства работают в каждом районе Псковской области, все сотрудники трудятся на общественных началах.

Обратиться с фонд можно несколькими способами: либо через представителя в районе, все координаты указаны на сайте фонда - http://zemlyaki60.ru.

Также можно оставить обращение на самом сайте в разделе - «Нужна помощь» или же в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/zemlyaki60).