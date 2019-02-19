Общество

Арбитражный суд Псковской области взыскал более 8 млрд рублей за 2018 год

Арбитражным судом Псковской области в 2018 году рассмотрено 5368 дел, что на 13,1% больше, чем в 2017 году. Из рассмотренных в 2018 году дел производство прекращено по 643 делам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, объем имущественных требований, заявленных в 2018 году, составил 10 миллиардов 475 миллионов 870 тысяч рублей. По результатам рассмотрения дел взыскано 8 миллиардов 5 миллионов 516 тысяч рублей.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось количество рассмотренных дел, возникающих из гражданских правоотношений: с 3479 дел до 4312 дел - на 19,3 %.

С участием прокуроров рассмотрено 40 дел, с участием судебных приставов-исполнителей - 34 дела, по 23 делам участниками процесса выступали иностранные лица.

410 споров касались применения положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 году таких споров было 255. По большинству дел ответчиками по таким делам выступают учреждения здравоохранения Псковской области.