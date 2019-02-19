Общество

В Пскове прошел тренинг по правильности написания заявок на гранты

В Пскове прошел тренинг желающих обсудить в кругу коллег и специалистов НКО свою идею или проект. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации области.

Целью пришедших, а в их числе были и жители райцентров области, стало желание узнать все правила и тонкости написания заявок на гранты.

В группах из нескольких человек - экспертов и представителей НКО - участники тренинга провели мозговые штурмы.

«Каждая группа обсудила пять тем, - рассказал организатор учебы, руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов. - Целью пришедших, было желание получить грантовую поддержку. А для этого надо уметь правильно заявить о своих амбициях, обосновать актуальность своей идеи, четко обозначить цели и задачи, показать технологичность проекта, его материальный, организационный и человеческий потенциал. Важна и структура бюджета».

В ходе тренинга было запланировано проведение индивидуальных консультаций по различным юридическим вопросам подготовки заявки и предоставления отчетности. Собравшиеся получили консультации руководителя аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России Нели Лебедевой.

Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области».