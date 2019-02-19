Общество

Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии

В большинстве клиник пластической хирургии, оказывающих услуги на территории России выявлены нарушения, говорится в сообщении Росздравнадзора, сообщает «Интерфакс».

Росздравнадзор выявил более 3 200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медицинских организациях (68,1% от проверенных), 663 из которых - частные, говорится в сообщении.

Проверка прошла во втором полугодии 2018 года. Она коснулась 1 257 клиник по пластической хирургии, 71,8% из них - частные (903 организации).