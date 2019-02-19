Общество

Уголовная ответственность за незаконную добычу особо ценных диких животных в РФ будет усилена

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, сообщает сайт кабинета министров.

Как пишет «Интерфакс», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ, говорится в пояснительной записке, также опубликованной на сайте.

«Цель законопроекта - создание действенного правового механизма пресечения преступлений в сфере охраны особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу или охраняемым международными договорами», - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что масштабы незаконной добычи редких видов животных и контрабанды их дериватов сейчас остаются высокими, а пресечение «приготовления к контрабанде крупных партий дериватов затруднено в связи с несовершенством действующих норм Уголовного кодекса».

«Законопроектом предлагается, в частности, статью 258.1 Уголовного кодекса дополнить новым квалифицирующим признаком. Предлагается также усилить наказание в виде принудительных работ и лишения свободы на срок до четырех лет вместо предусмотренного действующей редакцией трехлетнего срока, отнеся тем самым такие преступления к категории средней тяжести», - говорится в сообщении.